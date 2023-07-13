Тіло загиблого виявили під час гасіння пожежі в одному з районів столиці.

В ніч проти 13 липня 2023 року російські окупаційні війська вдарили по Україні ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки дронів на Київ загинула людина.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"У Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого", – повідомив він у Телеграм.

Відео дня

Атака дронів на Київ вночі 13 липня

Російські загарбники запустили по Україні дрони. Більшість із них атакували Київщину та Київ. У столиці та області працювала протиповітряна оборона.

У Київській міській адміністрації повідомляли, що падіння уламків ворожих дронів зафіксували у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах столиці. В останньому уламки впали на багатоквартирний дім. В одній із квартир замість стіни залишилася величезна діра.

Зазначалося, що в Дарницькому районі постраждали дві особи – дівчина 18 років та чоловік 25 років. Обидва отримали осколкові поранення від скла.

Вас також можуть зацікавити новини: