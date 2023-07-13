Пуски ракет підтвердили в Повітряних силах ЗСУ, також є загроза застосування ударних БпЛА.

В ніч проти 13 липня в Україні оголосили масштабну тривогу. Російські загарбники випустили по нашій країні ракети "Калібр".

Про пуски ракет повідомили в Повітряних силах ЗСУ біля 00:00. На Миколаївщині та Херсонщині було оголошено ракетну небезпеку. Крім того, на Київщині було оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Згодом тривога поширилася на інші регіони країни. О 00:28 у ПС ЗСУ заявили про рух ракет у напрямку Вінницької, Житомирської та Черкаської областей. Проте вони змінили курс. Вже о 00:37 військові попередили, що "Калібри" прямують на Захід.

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Станом на 00:45 карта тривог в Україні виглядає так:

Оновлено 00:56: Тривогу оголосили на Донеччині.

Оновлено 01:11: У Херсонській та Миколаївській області загроза застосування ударних дронів, повідомляють у ПС ЗСУ.

Тим часом на Хмельниччині пролунали вибухи.

"В області триває "Повітряна тривога". В області було чути звуки вибухів. Прохання до усіх залишатися в укриттях!", – наголосили в Хмельницькій ОВА.

Оновлено 01:27: У повітряному просторі Киїської області зафіксовано БпЛА.

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – наголосили в Київській ОВА.

Пізінше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до Києва працює ППО.

Оновлено 01:37: У Києві працює ППО, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

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