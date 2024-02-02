Було знищено 11 БпЛА, ще 7 "не досягли своїх цілей і локаційно втрачені".

Вночі Російська Федерація запустила по території України понад два десятки "Шахедів", повідомляють Повітряні сили України.

"У ніч на 2 лютого 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні. При цьому у ранковому зведенні Генштабу повідомляється про 25 ворожих безпілотників.

Зазначається, що сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

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Крім того, додали у повітряних силах, щонайменше сім ударних безпілотників "не досягли своїх цілей і локаційно втрачені".

Зокрема, як повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, три шахеди збили оборонці з ПвК "Схід".

Також у Силах оборони півдня повідомили, що на півдні було знищено 5 БпЛА - 3 на Кіровоградщині та 2 на Херсонщині. Бойова робота підрозділів ППО тривала близько 6 годин.

"На жаль, ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об'єкт Кіровоградської області. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака по Україні - що відомо про наслідки

Як повідомляв УНІАН, в результаті нічної дронової атаки окупантів є пошкодження на одній з підстанцій "Укренерго", без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів. Станом на 7 ранку вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів.

Раніше експерти зазначали, що Атака по прифронтових та прикордонних районах прямо вказує на те, що ефективність мобільних груп Сил оборони України змушує ворога відмовлятись від направлення значної частини "Шахедів" у тилові райони.

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