Площа пожежі понад тисячу квадратних метрів.

Росія знову опинилася під атакою дронів, у Краснодарському краї внаслідок падіння уламків БПЛА почалася масштабна пожежа на Туапсинському нафтопереробному заводі.

У соцмережах місцеві жителі пишуть, що чули звуки прольоту кількох безпілотників о 3 годині ночі. Пролунало близько семи вибухів. Після цього на території нафтобази почалася пожежа. Уже після події, за даними місцевих жителів, у місті запрацювали сирени.

Пізніше голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко підтвердив факт загоряння на НПЗ.

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Площа пожежі становить понад 1 тисячу квадратних метрів. Повідомляється, що вогонь може поширитись на сусідні резервуари.

Раніше місцеві жителі висловлювали припущення, що НПЗ міг бути атакований ракетою, а не безпілотником, тому що "удар занадто сильний".

Крім того, про вибухи повідомляли жителі Підмосков'я.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі ППО відбило атаку чотирьох безпілотників, які летіли на Москву. Частина уламків впали на будинки в Москві, ще кілька прилетіли в Балашиху.

Удари по Росії - новини

Кілька днів тому в Росії заявляли про масову атаку дронів на багато регіонів, зокрема й на Москву. Влада повідомила, що в Московській області збили 73 безпілотники. Усього ж, за даними російського Міноборони, за ніч збили 337 безпілотників, атака стала наймасовішою 2025 року. Після атаки в Держдумі РФ закликали диктатора Володимира Путіна терміново вдарити "ліщиною" по Україні.

13 березня дрони ГУР завдали ударів по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області.

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