'Треба їх гасити': у Держдумі закликали Путіна вдарити по Україні 'Орєшніком'

Причиною чергового галасу серед російських депутатів став масований наліт безпілотників на Москву.

У Держдумі РФ закликали диктатора Володимира Путіна терміново вдарити "Орєшніком" по Україні після наймасштабнішої атаки дронів на Москву в ніч на 11 березня, пише The Moscow Times.

Заявами з погрозами "вибухнув" голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. "Рішення за Верховним головнокомандувачем, але, гадаю, буде не зайвим запустити "Орєшнік", краще навіть не один", - сказав депутат.

Він назвав масований наліт українських дронів "чисто пропагандистським ходом". За його словами, атака не мала жодних військових цілей і була приурочена до переговорів зі США в Саудівській Аравії. "Вони показують, що вони "круті", щось можуть, тому треба їх гасити, знищувати і упорядковувати, більше нічого", - підсумував Картаполов.

Відео дня

Російський "Орєшнік" - що треба знати

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року російські війська вдарили ракетами по місту Дніпро. Одразу після атаки в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія використала для удару міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

Увечері того самого дня Путін заявив, що атаку було здійснено "ракетою середньої дальності із застосуванням новітньої ракетної системи "Орєшнік" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою".

Також ЗМІ писали, що РФ, імовірно, запустила другий "Орєшнік" по Києву, але він нібито вийшов з ладу і вибухнув ще на російській землі. Однак Центр стратегічних комунікацій повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Вас також можуть зацікавити новини: