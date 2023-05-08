Поки невідомо, у якому саме районі столиці трапився інцидент.

В одному з районів Києва унаслідок атаки дронами у ніч на понеділок, 8 травня, був пошкоджений житловий багатоповерховий будинок.

Багатоповерхівка пошкоджена уламками збитих безпілотників, запущених російськими загарбниками, повідомило "Суспільне" у Telegram й опублікувало відео, на якому зазнято будинок. На ролику видно, що на кількох поверхах будинку серйозно пошкоджено засклення.

На частину територію біля пошкодженого будинку було обмежено доступ.

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Журналісти не уточнили, в якому саме районі столиці трапився інцидент.

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У ніч на 8 травня росіяни масовано атакували Київ дронами. Українські воїни ліквідували понад 30 безпілотників супротивника.

Уламки ворожих дронів упали у кількох районах столиці й наробили шкоди. Зокрема, що у Солом’янському районі пошкоджено резервуар з дизельним паливом, п'ять легкових авто й 15 вантажівок. Також повідомлялося, що у столиці отримали травми п'ять осіб.

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