Вночі агресор атакував столицю десятками дронів-камікадзе.

В ході нічної атаки над Київською областю було збито понад 30 ворожих дронів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30!!! ворожих дронів! Дякуємо ППО!"- йдеться в повідомленні.

За даними КДВА, внаслідок падіння уламків у столиці є постраждалі – травмовано 5 осіб. Також пошкоджено автомобілі, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджено вікна та фасади.

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"В Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано", – повідомила столична влада.

Нічний обстріл України

Минулої ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти застосували значну кількість дронів-камікадзе для завдання ударів по столиці та інших регіонах.

При цьому південні регіони були додатково атаковані ракетами з літаків стратегічної авіації агресора. Відомо, що в Одеській області одна з ракет влучила по складах з продовольством і зоні відпочинку.

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