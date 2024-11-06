Невідомі безпілотники були помічені в районі Дагестану, де розміщується головний пункт базування Каспійської флотилії.

Безпілотники знову атакували Дагестан. Повідомляється, що ціллю попередньо був головний пункт базування Каспійської флотилії Військово-морський флот Росії, де, згідно з відкритими даними, базуються окремі частини берегових військ, зокрема й морська піхота.

Ці частини не тільки завдавали ракетних ударів по Україні, але, зокрема, 177-й полк морської піхоти брав участь у війні на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Однак пожежі в районі пункту базування не зафіксовано, згідно з даними моніторингу пожеж NASA. У мережі поширюються світлини та відео прольоту БПЛА і подальшого його збиття. Місцеві пабліки також повідомляли про припинення роботи аеропорту Махачкали і затримки рейсів до Пермі та Москви.

Атака безпілотників у Росії

Зовсім нещодавно вже були вибухи в тому районі. Зокрема, постраждав "університет спецпризначенців" у Чечні, що на кордоні з Дагестаном.

Раніше УНІАН повідомляв, що Світан озвучив версію про сили опору в РФ. Зокрема, за його словами, це була атака одного з регіонів поблизу.

"З одного боку Інгушетія, з іншого - Дагестан. Дістати туди безпілотниками не становить проблеми. Це могли бути місцеві сили опору, які зараз починають з'являтися на північному Кавказі", - пояснив експерт.

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