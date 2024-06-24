На думку експерта, подібні теракти сигналізують про деградацію російських спецслужб.

Теракт у російському Дагестані за участі п'ятьох терористів – це наслідок політики Кремля, вважає політичний та військовий експерт Олександр Коваленко.

"Дагестан – це саме той регіон, через який громадяни РФ відбували з території РФ на Близький Схід, аби вступати в ІДІЛ. Я нагадаю, що в складі ІДІЛ були другою етнічною групою за кількість. Зараз ми бачимо, які події там відбуваються. Росіяни отримують те, до чого самі йшли весь цей час. Формування терористичної, ксенофобської держави. І з підтримкою терористичних режимів для дестабілізації інших країн", – пояснив Коваленко в ефірі телемарафону.

Він також додав, що теракт у Дагестані, а також попередні, зокрема в "Крокус-Сіті Холл" сигналізують про деградацію силових спецслужб Росії.

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"Крокус-Сіті Холл" – всі попереджали, але чомусь цей терористичний акт відбувся, в самому центрі Росії. Фактично, в столиці. Зараз це вже Дагестан. Вбито 17 поліцейських, а було 5 терористів. Фактично – 1 до 3, навіть більше. Що це за протидія правоохороних органів, коли вони замість захисту самі стають жертвами. Це все говорить про те, що російська система силових структур роками вчилася протидіяти самим росіянам. А в результаті захисти росіян від реальних загроз вони не можуть. Але значно простіше звинувачувати не себе, а Мі-6, ЦРУ, Україну з Будановим, Малюком", – сказав Коваленко.

Теракт у Дагестані: що відомо

Напередодні у Дагестані спалахнули вуличні бої між терористами і поліцією. Озброєні люди відкрили вогонь по синагозі та православному храму в місті Дербент. Пізніше був обстріляний пост ДПС у Махачкалі. Згодом у спецслужбах РФ заявили про ліквідацію п'ятьох терористів.

Пізніше у Держдумі РФ заявили, що за терактом у Дагестані стоять Україна і НАТО. Так, на думку депутата Держдуми Росії від Дагестану Абдулхакіма Гаджієва, за терактом можуть стояти спецслужби Альянсу.

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