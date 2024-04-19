На удар окупантів вже відреагував президент.

Кількість загиблих внаслідок атаки росіян на Дніпропетровську область зросла до восьми. Ще 29 осіб отримали поранення, з них 14 - було врятовано, повідомляє ДСНС.

"У Дніпрі внаслідок ракетних ударів ворога по цивільній інфраструктурі частково зруйновано пʼятиповерховий будинок. Сталася пожежа, її локалізовано на площі близько 1 тис. кв.м. У місті загинуло 2 особи, 20 людей постраждали, із них 12 було врятовано", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Синельниковому сталося часткове руйнування 4 приватних житлових будинків, а ще 10 - пошкоджено. Зазначається, що загинуло 6 людей, у тому числі 2 дитини. При цьому ще 6 осіб постраждали, серед яких одна дитина. У Кривому Розі постраждало 3 особи.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по Дніпропетровській області.

"Зараз тривають рятувальні роботи в Дніпрі після російського удару. Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - мовиться у Telegram-каналі глави держави.

Президент наголосив, що кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя.

"Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашій державі, не лише українцям – це глобальна потреба", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен "шахед" мають збиватися.

"Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", - додав він.

Водночас, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також повідомив подробиці щодо удару загарбників.

"У Дніпрі пошкоджено житлову пʼятиповерхівку та обʼєкти цивільної інфраструктури. Станом на зараз у місті 2 загиблих та 16 поранених. Психологічну допомогу отримали 30 осіб. У Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано. На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває", - заявили в ДСНС.

Атака на Дніпро - основні деталі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро. Через ворожий удар спалахнув п'ятиповерховий будинок, він частково зруйнований.

Раніше очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що під завалами можуть перебувати люди. На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині.

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