Станом на зараз постраждали дев'ять людей.

У ніч на 19 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро. Через ворожий удар спалахнув п'ятиповерховий будинок, він частково зруйнований.

Як повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під завалами можуть перебувати люди. Станом на зараз, попередньо, постраждали шестеро людей.

"На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка. Більше інформації – згодом. Поки ж подбайте про свою безпеку. Повітряна тривога продовжується", - наголошується у повідомленні.

Відео дня

Згодом міський голова Борис Філатов заявив, що кількість постраждалих зросла до дев'яти.

Оновлено 7:45. Лисак повідомив, що Сили ППО збиличастину ворожих цілей. Тільки за ранок, попередньо, було 9 ракет. І ще 2 – вночі. За його словами, внаслідок атаки є й влучання.

"У Павлограді пошкоджене одне з підприємств. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один - важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених", - додав він.

Оновлено 8:05. На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні. У Кривому Розі троє поранених. У Синельниково стільки ж, але серед них двое дітей. У лікарні померла восьмирічна дитина.

Війна в Україні - атаки на Дніпропетровську область

Російські окупанти регулярно обстрілюють цей регіон. Так, 14 квітня в результаті падіння уламків російської ракети, яку росіяни запустили по Дніпру, постраждали вже 12 людей. Йдеться про мешканців обласного центру, а також Любимівської громади.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби унаслідок ракетної атаки російських окупантів по Дніпропетровській області пошкоджено інфраструктурний об’єкт та підприємство. Через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості

Вас також можуть зацікавити новини: