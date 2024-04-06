Щойнамнше десять людей отримали поранення.

Російські окупаційні війська у ніч на 6 квітня атакували місто Харків.

Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубов, внаслідок нічних ударів ворога загинули 6 людей та ще щонайменше десятеро отримали поранення.

"Щонайменше 10 поранених, люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих - легкий та середній", - розповів посадовець.

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За словами Синєгубова, російські загарбники пошкодили багатоповерхівки, АЗС, магазин, автомобіль. Всі цілі противника - виключно цивільні обʼєкти. Наразі усі служби усувають наслідки російського терору.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська стали частіше атакувати Україну, завдаючи комбінованих атак. Загарбники застосовують різні види ракет та комбінують їх з ударними БПЛА.

У ніч на суботу в Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Ракетна небезпека була оголошена для північних, південних та східних областей, а згодом і по всій країні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05:00 з північного-сходу.

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