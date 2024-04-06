Розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05:00 з північного-сходу.

У ніч на суботу в Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Ракетна небезпека була оголошена для північних, південних та східних областей.

"Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили у Повітряних силах.

Згодом там уточнили, що розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05:00 з північного-сходу.

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Російські атаки на Україну - деталі

5 квітня після 15:00 у Запоріжжі було чутно два вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомляли про шість постраждалих, серед яких була дев'ятирічна дитина.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про ситуацію в Запоріжжі після російської атаки. За його словами, за останні години ворог завдав п'ять ракетних ударів по Запоріжжю, переважно по цивільній інфраструктурі. Відомо вже про чотирьох загиблих та понад 20 травмованих.

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