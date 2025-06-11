У Харкові зросла кількість загиблих та поранених, - Зеленський

Він наголошує, що Росія кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску на неї замало.

У Харкові зросла кількість загиблих та поранених унаслідок чергового удару Росії. Як зазначив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський, зараз у Харкові тривають роботи після нічного удару російських "Шахедів".

"Удар прийшовся по звичайних будинках. Станом на цей час відомо про 64 постраждалих, і серед них дев'ять дітей. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким", - зауважив він.

Глава держави підкреслив, що в місті було багато пожеж, але рятувальники з Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно спрацювали.

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"Кожна нова доба зараз - це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар - показовий. Росія заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало. І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію", - наголосив Зеленський.

Він додав, що це залежить передусім від Сполучених Штатів Америки та інших лідерів світу, і що кожен, хто закликав до припинення вбивств та до дипломатії, має діяти.

Атака на Харків - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 червня Росія вкотре атакувала Харків ударними безпілотниками. Було пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти.

Повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів загинуло двоє людей, а кількість поранених досягнула вже 54 осіб.

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