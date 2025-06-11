Місцева влада повідомляє про наліт щонайменше 17 ударних дронів.

В ніч на середу, 11 червня, Росія вкотре атакувала Харків ударними БПЛА. Внаслідок ворожих ударів загинуло двоє людей. Кількість поранених вже досягла 54 осіб, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, серед поранених щонайменше 8 дітей. Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти.

У Слобідському та Основ’янському районах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.

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Також в ДСНС показали наслідки ворожих ударів по Харкову. Інформація уточнюється.

Мер Ігор Терехов уточнив, що з 00:31 до 00:40 ворог завдав удару 17-ма ударними дронами типу "шахед" по двох районах Харкова - Слобідському та Основʼянському.

"Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна", - додав він.

Також пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти. Комунальні та екстрені служби, волонтери працюють без упину — ліквідують наслідки, допомагають постраждалим, відновлюють подачу газу, світла і води.

"Ми тримаємося. Ми допомагаємо одне одному. І ми обов’язково вистоїмо. Харків — це Україна. І його не зламати", - додав Терехов.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, вночі Україна перебувала під ударом російських дронів-камікадзе типу "Shahed". Тривога лунала у Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях. Повітряні сили попереджають і про рух БПЛА з Чорного моря.

Повідомлялося про серію гучних вибухів в Харкові. Вночі місцева влада повідомила про десятки постраждалих.

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