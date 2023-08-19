У ніч на суботу, 19 серпня, російські загарбники знову атакували Хмельницьку область, у кількох селах Хмельницького району 30 будинків пошкоджено вибуховою хвилею, у 32 домоволодіннях вибито вікна та двері.
Дві жінки отримали поранення уламками скла, а ще шестеро осіб звернулися до лікарні у шоковому стані, повідомив перший заступник керівника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
"Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога", - зазначив чиновник.
Війна в Україні проти РФ триває - що треба знати зараз
Нагадаємо, сьогодні вночі у Хмельницькій області було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що в регіоні пролунали вибухи.
Вранці командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що упродовж ночі росіяни запустили по Україні 17 іранських безпілотників-камікадзе типу Shahed-136/131.
У ЗСУ додали, що наша протиповітряна оборона збила більшість дронів супротивника. За даними командування, ворог запустив безпілотники з району Курська, і вони залітали на нашу землю з північного сходу.
Варто зазначити, що загалом з моменту повномасштабного вторгнення РФ українські воїни вже ліквідували 4 282 ворожих дрони.