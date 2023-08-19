Загалом ворог запустив 17 дронів-камікадзе.

Протягом минулої ночі ворог запустив по Україні 17 дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Більшість було збито силами ППО, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, что дрони було запущено із району Курська, тож заходили вони на українську територію з північного сходу.

"У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", – зазначається в повідомленні.

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Крім того, протягом минулої доби українські зенітники знищили шість безпілотників оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний дрон "Ланцет".

У свою чергу українська авіація вчора завдала більше 10 групових ударів по ворожих об’єктах – районах зосередження особового складу, складах зброї та стоянках військової техніки.

Оновлено о 8:52 Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що перед нічною атакою дронів ворог напружив ситуацію, вивівши на чергування у Чорне море надводний ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами".

"Вочевидь, це було як відволікаючий маневр, тому що атака пізніше відбулася вже на північному напрямку. "Шахеди" запускалися десь з Курського напрямку. І до нашої зони відповідальності фактично не долітали, а працювали по інших регіонах", - сказала речниця.

Війна в Україні – останні новини

Протягом минулої доби на фронті відбулось 36 бойових зіткнень. Сили оборони наступали на Мелітопольському та Бердянському напрямках, тоді як російський агресор атакував українські позиції на Куп’янському, Бахмутському Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

У попередні дні російські окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі села Урожайного Донецької області, про визволення якого було повідомлено 16 серпня.

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