Заклад, розташований біля метро "Лукʼянівська", працює з 1997 року.

Внаслідок удару РФ по Києву вранці 18 січня було пошкоджено McDonald's, розташований біля станції метро "Лукʼянівська". Цей заклад був першим з тих, що мережа відкрила в Україні.

"Сьогодні під час повітряної атаки на Київ було пошкоджено ресторан "МакДональдз" біля ст. м. Лукʼянівська, який працює з 1997 року та є першим рестораном нашої мережі в Україні", – повідомили на сторінці McDonald's Ukraine у соцмережі Х.

Зазначається, що працівники закладу не постраждали. Вони встигли вчасно евакуюватися в укриття.

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Ведеться робота над усуненням наслідків ворожої атаки.

Атака РФ по Києву

Вранці 18 січня російські окупанти атакували Київ балістикою. У Шевченківському районі столиці внаслідок ворожої атаки загинули троє людей: двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, і 41-річна жінка.

Ще троє осіб постраждали. Вони отримали медичну допомогу на місці та відмовилися від подальшої госпіталізації.

Внаслідок російської атаки було частково зруйновано виробничу будівлю, заклад харчування, бізнес центр, торгівельний центр, магазин та 10 автомобілів. Крім того, було пошкоджено вхід та вихід станції метро "Лукʼянівська".

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