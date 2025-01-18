Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Вранці Росія завдала удару балістичними ракетами по Києву, зафіксовано пожежі внаслідок падіння уламків, наразі відомо про чотирьох загиблих.

Так, спочатку начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. Згодом він написав, що кількість загиблих зросла до чотирьох, також троє людей постраждали.

Також, за його інформацією, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Відео дня

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку, також є пошкодження станції метро "Лукʼянівська"

"Пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", - написав Кличко.

Крім того, за його інформацією, у Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання.

У мережі публікують відео вулиць біля метро Лук'янівка, залитих водою.

У ДСНС розповіли про наслідки атаки та показали фото.

"Ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень. Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня Росія завдала удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, загинуло четверо людей, ще 14 отримали поранення. В лікарні залишаються п'ятеро поранених, троє з них - у важкому стані. Загалом постраждали четверо дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: