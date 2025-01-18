Вранці Росія завдала удару балістичними ракетами по Києву, зафіксовано пожежі внаслідок падіння уламків, наразі відомо про чотирьох загиблих.
Так, спочатку начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. Згодом він написав, що кількість загиблих зросла до чотирьох, також троє людей постраждали.
Також, за його інформацією, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку, також є пошкодження станції метро "Лукʼянівська"
"Пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", - написав Кличко.
Крім того, за його інформацією, у Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання.
У мережі публікують відео вулиць біля метро Лук'янівка, залитих водою.
У ДСНС розповіли про наслідки атаки та показали фото.
"Ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень. Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 січня Росія завдала удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, загинуло четверо людей, ще 14 отримали поранення. В лікарні залишаються п'ятеро поранених, троє з них - у важкому стані. Загалом постраждали четверо дітей.