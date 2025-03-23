За даними КМВА, найменшому постраждалому внаслідок ворожої атаки всього 11 місяців.

Ворожа атака на Київ в ніч на 23 березня забрала життя щонайменше трьох людей. Серед жертв - дитина, повідомляє КМВА.

Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей постраждали кілька районів столиці. Зокрема, у Подільському районі впав збитий "шахед". Зазначається, що падіння відбулося у промзоні, руйнувань не зафіксовано. Натомість у тому є районі сталося загоряння на 20 поверсі житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

У Дніпровському районі сталася пожежа на верхніх поверхах 9-поверхового житлового будинку. Займання ліквідовано. Також зафіксовано пошкодження будівлі закладу громадського харчування (без пожежі), падіння уламків на багатоповерхівку (без пожежі) та пошкодження квартири на 6 поверсі 16-поверхового житлового будинку (вікно, підлогу та стелю).

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У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків та займання в нежитловій зоні - в 4-поверховій офісно-складській будівлі, на площі 2000 кв. м., також загоряння металевого контейнера.

У Деснянському районі сталося падіння уламків в лісопарковій смузі, а у Шевченківському - падіння уламків в житловому кварталі, пошкоджено 6 автомобілів.

"За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки — лише 11 місяців", - зазначили в КМВА.

Атака на Київ 23 березня

Як повідомляв УНІАН, вночі російські терористи атакували Україну дронами. Під ударами, зокрема Київ – там, за попередніми даними, ворожий дрон влучив у багатоквартирний будинок.

Росіяни, попри розмови про перемирʼя, продовжують щодня атакувати мирні українські міста. Так, ввечері 22 березня ворог атакував Запорізьку область. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни завдали щонайменше 4 удари КАБами по Запорізькому районі. Декілька селищ залишилися без електрики.

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