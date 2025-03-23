У столиці працює ППО.

Російські терористи атакують Україну дронами. Під ударами, зокрема Київ – там, за попередніми даними, ворожий дрон влучив у багатоквартирний будинок.

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Оновлено 01:06: У Подільському районі також зафіксовано займання на 16 поверсі багатоквартирного будинку – вже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється, завили в КМВА.

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У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль.

Оновлено 01:01: Падіння уламків також зафіксовано у Деснянському районі, пожежа на відкритій місцевості, інформує начальник КМВА.

"У Дніпровському районі загорання в закладі харчування. У Подільському районі загорання на 20 поверсі багатоквартирного будинку", – заявив Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у промзону в Голосіївському районі. Попередньо – без постраждалих.

Раніше місцева влада повідомляла про пожежу в багатоквартирному будинку в іншому районі міста.

"За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі. На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих встановлюється", – заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко о 00:27 23 березня.

Водночас мер столиці Віталій Кличко писав, що зафіксовано "влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі".

"Палає на верхніх поверхах. Екстрені служби прямують на місце. У столиці працюють сили ППО", – додав він.

Також у КМВА інформують про падіння уламків у Голосіївському районі столиці. Водночас Кличко повідомляє і про падіння уламків на нежитлове приміщення у Дніпровському районі міста.

Атаки РФ по Україні

Росіяни, попри розмови про перемирʼя, продовжують щодня атакувати мирні українські міста. Так, ввчереі 22 березня ворог атакував Запорізьку область. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни завдали щонайменше 4 удари КАБами по Запорізькому районі. Декілька селищ залишилися без електрики.

Крім того, РФ атакувала Запоріжжя 21 березня. Внаслідок вечірньої атаки постраждали 16 осіб. Під час обстрілу загинула родина – батьки та їхня 17-річна донька.

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