У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів, другою успішною ціллю українських БпЛА стала НПС "Кропоткінская"

Цієї ночі Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжили запровадження "дронових санкцій" відразу проти двох важливих підприємств РФ, які працюють на ворожий військово-промисловий комплекс (ВПК) - Ільського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції "Кропоткінская".

Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, у районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада.

За словами співрозмовника, цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 млн доларів США.

Також джерела розповіли, що другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС "Кропоткінская". Це - найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території Росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели із експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

"Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атака безпілотників на нафтові об'єкти РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок, 17 лютого, у Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи. Російські Telegram-канали заявили про атаку безпілотників та пожежу на Ільському нафтопереробному заводі.

Shot написало, що уламки одного з безпілотників нібито впали біля станиці Сіверської неподалік нафтопереробного заводу, спричинивши пожежу. Натомість Mash зазначало, що вибухи було чутно в Кавказькому районі та Слов’янську-на-Кубані.

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників, зазначивши, що їхні уламки нібито пошкодили 12 житлових будинків. Водночас він промовчав про можливу атаку на нафтопереробний завод і повідомлення про пожежу.

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