Офіційно російська влада замовчує факт влучання у нафтові об'єкти, хоч представники компаній підтверджують інформацію.

У ніч на понеділок, 17 лютого, у Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи. Російські Telegram-канали заявили про атаку безпілотників та пожежу на Ільському нафтопереробному заводі.

Як повідомляє Shot, уламки одного з безпілотників нібито впали біля станиці Сіверської неподалік нафтопереробного заводу, спричинивши пожежу. Натомість Mash пише, що вибухи було чутно в Кавказькому районі та Слов’янську-на-Кубані.

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників, зазначивши, що їхні уламки нібито пошкодили 12 житлових будинків. Водночас він промовчав про можливу атаку на нафтопереробний завод і повідомлення про пожежу.

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Внаслідок атаки постраждав не тільки Ільїнський НПЗ. За даними каналу "Астра", у Краснодарському краї після атаки БПЛА виведено з експлуатації нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" Каспійського Трубопровідного Консорціуму.

"17 лютого 2025 року нафтотранспортний об'єкт Каспійського Трубопровідного Консорціуму – НПС "Кропоткінська" зазнав атаки БПЛА. Терористичний удар був завданий сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими уражувальними елементами. Атака була проведена з тимчасовим інтервалом, з метою не тільки порушити роботу об'єкта, а й призвести до жертв серед оперативного персоналу станції. Потерпілих серед персоналу НПС немає", - заявили у компанії.

Також зазначається, що працівники нібито змогли запобігти загрозі розливу нафти. Наразі НПС "Кропоткінська" виведено з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз - Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС.

НПС "Кропоткінська", розташована в Кавказькому районі Кубані, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території РФ.

Українські атаки по російських об'єктах - останні новини

Як писав УНІАН, вночі 11 лютого дрони масовано атакували Саратовську область РФ, внаслідок чого було пошкоджено нафтопереробний завод, а також аеродром. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що завод відіграє важливу роль у забезпеченні російських окупатів паливом.

Також повідомлялось, що на Кубані після прильоту дронів загорівся НПЗ. За інформацією місцевих пабліків, було атаковано нафтобазу ТОВ "Албашнефть", внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

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