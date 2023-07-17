Джерела в СБУ заявили журналістам, що міст атакували морськими безпілотниками.

Нічний інцидент з незаконним Кримським мостом - це результат спеціальної операції, проведеної спільно Військово-Морськими силами ЗСУ та СБУ. Про це виданню РБК-Україна розповіли джерела в Службі безпеки.

"Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомив неназваний співрозмовник РБК-Україна.

Видання також нагадує, що раніше очільник СБУ Василь Малюк називав російський самобуд через Керченську протоку законною військовою ціллю для України і обіцяв розповісти після перемоги про українські спецоперації, пов'язані з мостом.

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Вибух на Кримському мосту 17 Липня - що відомо

Минулої ночі незаконно побудований росіянами Кримський міст постраждав від нової "бавовни". За словами гауляйтера Криму Сергія Аксьонова, сталася "надзвичайна подія" в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Пізніше з'явилися в мережі фото і відео, які свідчать про падіння у воду як мінімум одного прольоту автомобільної частини моста. Також відомо про двох загиблих - жителів Білгородської області, які вирішили відпочити на окупованій українській території.

Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону заявив, що в Кримський міст міг влучити "Шахед", який росіяни запускали по території України.

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