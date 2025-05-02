Станом на зараз відомо про 28 постраждалих. Інформація про загиблого, на щастя, не підтвердилась.

Пізно ввечері четверга, 1 травня, Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Станом на ранок 2 травня значно зросла кількість постраждалих.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, по місту завдано щонайменше десять ударів.

"Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 28. Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури", - зазначив Федоров.

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Наразі у місті оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з активністю тактичної авіації ворога. Є загроза ударів КАБами.

Удари по Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 1 травня російські окупаційні війська продовжили тероризувати Україну дронами. Ворог завдав щонайменше 10 ударів по Запоріжжю.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинув 61-річний чоловік. Крім того, під завалами шукають людей. На щастя, інформація про жертву не підтвердилася

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