Під завалами шукають людей.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати Україну дронами. Ворог завдав щонайменше 10 ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. За його даними, є постраждалі.

Оновлено 23:01: Станом на цю мить відомо про одного загиблого і щонайменше трьох поранених у Запоріжжі.

Відео дня

Також опубліковано відео, на якому видно палаючу будівлю:

Оновлено 22:55: Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинув 61-річний чоловік. Крім того, під завалами шукають людей. Є і поранені, інформує Федоров.

Також через атаку російських загарбників постраждав навчальний заклад.

Раніше Федоров повідомляв, що у місті виникли пожежі.

"За попередньою інформацією, є постраждалі. Усі деталі встановлюються", – заявив він.

Станом на 22:40 було відомо про одного пораненого внаслідок російської атаки. На місце виїхала бригада медиків.

Також Федоров показав наслідки атаки РФ:

Атаки РФ по Україні

В ніч проти 1 травня росіяни масовано атакували дронами Одесу. Місцева влада повідомляла про жертв та постраждалих внаслідок обстрілу.

Зазначалося, що пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Через атаку також виникли пожежі.

Тим часом вранці 1 травня стало відомо, що одному з районів Києва вибухнули касетні боєприпаси. Імовірно, вони були розкидані з ворожих БПЛА під час нічної атаки.

Детонація сталася у Дарницькому районі столиці, в мікрорайоні Бортничі. Згодом в МВС України повідомили, що в Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків ДСНС.

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