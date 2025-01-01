Жертвою російського удару стала і дружина Ігоря Зими.

Внаслідок атаки російських окупаційних військ по Києву в ніч проти 1 січня 2025 року загинули відомий український нейробіолог Ігор Зима та його дружина. Про це повідомила подруга родини Дарія Душечкіна.

"01/01/25 у першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув усією сім'єю: разом із дружиною та котиком. Просто у себе вдома. У ліжку. Ми б найімовірніше святкували новий рік у них вдома", – написала вона.

Раніше чоловік Дарії Олексій Бобровніков, який є першим секретарем у посольстві України в Республіці Кенія, повідомляв про влучання в квартиру нейробіолога.

Відео дня

"Сьогодні ворог, атакуючи місто, влучив у квартиру нашого друга Ігоря Зими, нейробіолога, професора, спеціаліста з запахів. Поки Ігор не бере слухавку, тримаємо кулаки", – писав він.

Атака РФ по Києву

В ніч проти 1 січня російські терористи атакували Україну дронами. Під ударом перебував, зокрема, Київ.

Станом на 12.49 у ДСНС повідомляли про про 2 загиблих внаслідок атаки, 6 поранених та 4 врятованих осіб.

Зокрема, у Печерському районі було ліквідовано загоряння у квартирах на 4-му та 5-му поверхах багатоквартирного будинку. Там фіксувалося часткове руйнування з 6-го по 4-й поверхи.

Вас також можуть зацікавити новини: