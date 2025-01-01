Росія атакувала Київ дронами: в одному з районів зруйновано два поверхи житлового будинку

Наразі є постраждала людина, її госпіталізували.

Російські окупаційні війська атакували Україну дронами. У Києві працюють сили ППО.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок атаки, попередньо, є загоряння в нежитловому приміщенні в Печерському районі. На місце попрямували всі служби.

Згодом стало відомо, що у тому ж районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку, За медичною допомогою звернулася одна людина.

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"Також є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі. У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували", - додав Кличко.

Також повідомляється про пожежу у нежитловій будівлі в Святошинському районі.

У КМВА розповіли, що зафіксували падіння уламків в Свяшинському районі міста на нежитлову територію. Було пошкоджено автомобілі та гараж, внаслідок чого виникла локальна пожежа.

Водночас із житлового будинку у Печерському районі врятовано одну жінку. Загалом постраждало троє людей, двох з яких госпіталізували.

"Часткова руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку з послідуючим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах; пожежу локалізовано на площі 70 кв. м. Проводиться евакуація мешканців", - йдеться у повідомленні КМВА.

Атаки на Київ - останні новини

Вночі 23 грудня ворожі дрони атакували Київщину, пошкодивши лінію електропередач у Бориспільському районі.

Нагадаємо, 25 грудня російські загарбники завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет різних класів, а також ударних БПЛА.

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 грудня ворог атакував балістичними ракетами Київ та область. Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці.

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