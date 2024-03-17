За словами військових, є загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження у регіонах.

У неділю, 17 березня, російські окупанти завдали два удари по інфраструктурі міста Суми. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

Зазначається, що нині на місці прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються.

Місцеві мешканці розповіли, що вибухів було кілька - перший пролунав приблизно о 15:50, а вже за дві хвилини стався другий.

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До цього командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Також військові інформували про загрозу застосування авіаційних засобів ураження у регіонах.

В ОВА закликали місцевих мешканців берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Удари РФ по Сумах - останні новини

В ніч на 13 березня стався смертоносний "приліт" дрона РФ у багатоповерхівку в Сумах. Ворожий "шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок. З-під завалів дістали тіла трьох загиблих, 14 людей постраждало.

При цьому тіло однієї загиблої дівчини не знайшли попри чотири дні аварійно-пошукових робіт на місці зруйнованої 5-поверхівки. В місті були оголошені дні жалоби.

У Сумській ОВА повідомили, що у небі над областю в ніч на 13 березня Силами протиповітряної оборони області було знищено два ворожих безпілотники типу "шахед".

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