Розбір завалів в обласному центрі ще триває, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на влучання російського дронака-мікадзе типу "Шахед" в багатоповерхівку в Сумах.

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Ще триває розбір завалів у Сумах на місці влучання російського "Шахеда". Він зруйнував частину звичайного житлового будинку. Вдалося врятувати п’ятьох людей з-під завалів. Залучені всі необхідні служби, техніка. Усім, хто постраждав, буде надано допомогу", - повідомив Зеленський.

Президент висловив вдячність кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі. У Сумській обласній військовій адміністрації повідомляли, що водночас у небі над Сумщиною в ніч на 13 березня Силами протиповітряної оборони області було знищено 2 ворожих безпілотники типу "Шахед".

У центрі уваги Суми - "приліт" ворожого безпілотника наробив лиха

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед". Один з дронів влучив у багатоквартирний будинок, у результаті чого є загиблі і поранені. Зокрема, внаслідок удару спалахнула пожежа. Зруйновані кілька поверхів п'ятиповерхівки. Також пошкоджено 30 квартир, з них 15 - зруйновані.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів вдалося врятувати 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості.

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