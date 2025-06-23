Росіяни спрямували по Україні 11 балістичних та 5 крилатих ракет, а також понад 350 дронів.

У ніч на 23 червня (із 20:00 22 червня) росіяни запустили по Україні 368 засобів повітряного нападу, з яких сили оборони України знешкодили 354. Про це повідомляє Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Так, цієї ночі ворог атакував:

• 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (до 160 із них – "шахеди");

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• 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська обл. - РФ;

• 5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська - РФ.

Зазначається, що основним напрямком удару було місто Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені:

• 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

• 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені;

• 5 крилатих ракет Іскандер-К збито.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

Наслідки атаки по Києву

Як повідомляв УНІАН, станом на 9:00 відомо, що в результаті нічної повітряної атаки росіян на Київ загинуло щонайменше 6 людей, понад 20 постраждалих.

Зокрема мер столиці Віталій Кличко повідомив про великі пошкодження в пʼятиповерхівці в Шевченківському районі. Там триває розбір завалі, під руїнами шукають людей. Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти.

Внаслідок атаки на столицю минулої ночі є також пошкодження нежитлових приміщень, приватних житлових будинків у Соломʼянському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах.

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