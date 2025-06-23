У Шевченківському зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Також пошкоджено один із виходів станції метро Святошин.

Внаслідок масованої російської атаки на Київ у різних районах пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, школу, станцію метро та інші об’єкти. Наразі відомо, що є загиблі, а кількість поранених різко зросла.

Так, за даними Державної служби з надзвичайних ситуації (ДСНС), внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули 3 людини, ще 13 постраждали. 10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники

"Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється", - додали у відомстві.

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Незабаром після цього міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих збільшилась.

"Найважчіші наслідки – у Шевченківському. Зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Станом на даний момент 4 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Усім надається медична та психологічна допомога. Розбір завалів триває. За нашими даними, під руїнами ще є люди", - деталізував він.

За оновленими даними, станом на 7:40 відомо вже про 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі.

За даними столичного мера Віталія Кличка, всього в місті 19 потерпілих, 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Нагадаємо, раніше було відомо тільки про 5 поранених, про жертви не повідомлялося.

Перед цим начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про масштаби руйнувань у місті. Так, за його даними, у Соломʼянському районі загорівся дах нежитлової будівлі внаслідок влучання уламків ворожого дрона. Загалом, в КМДА повідомили про пошкодження у 5 місцях в Соломʼянському районі.

За даними Ткаченка, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежу біля житлового будинку та пошкодження нежитлового приміщення.

"Під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро Святошин та прилеглу територію – зупинку. Тут постражали двоє людей. Їм надали допомогу на місці, без госпіталізації", – зазначив Ткаченко.

У КМВА повідомили, що наразі тимчасово закрито вихід № 8 – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в сторону мосту. Решта входів/виходів працюють у штатному режимі. Графік роботи станції не змінено - метро функціонує без перебоїв.

У Дарницькому районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Там потерпілих і пожежі немає.

Пізніше стало відомо, що у Голосіївському районі внаслідок атаки пошкоджено 2 автомобілі та бізнес-центр. У Деснянському районі в дворі житлового будинку виникла вирва.

Крім того, мер столиці Віталій Кличко повідомив про нові пожежі у 2 місцях у Шевченківському районі та про загоряння в нежитловій будівлі в Подільському районі.

"Усього, наразі, пʼятеро постраждалих у столиці сьогоднішньої ночі", – повідомив Кличко.

У ДСНС додали, що у Шевченківському районіпошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Також горіли автомобілі у дворі. Врятовано 7 людей, з них одну вагітну.

Нагадаємо, відбій тривоги в столиці дали о 04:33.

Нічна атака на Україну

В ніч на 23 червня в українському небі фіксували велику кількість російських дронів-камікадзе типу "шахед". Повітряна тривога охопила більш ніж половину країни.

В Повітряних силах попередили, що "шахеди" літають на Сумщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Кіровоградщині та Одещині. А вже близько півночі Повітряні сили попередили про загрозу дронів для Києва.

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