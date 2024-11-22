Таким чином Кремль хотів посилити ризик ядерної загрози.

Удар по Дніпру балістичною ракетою "Орешнік" та заяви правителя РФ Володимира Путіна, на думку аналітиків, не свідчать про серйозні зміни в ударних можливостях країни-агресорки або ризик застосування ядерної зброї.

Як вказується у звіті Інституту вивчення війни (ISW), окупанти регулярно запускають по Україні балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал", а також крилаті ракети Х-101, які здатні нести ядерний заряд.

Попередні атаки були спрямовані на промислові спроможності та об'єкти критичної інфраструктури, зокрема й у Дніпрі, що завдало значної шкоди.

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В ISW наголосили, що цю атаку відрізняє від інших лише нова ракета "Орєшнік". Так, загарбники продемонстрували боєприпас, який розлітається на кілька частин і завдає ще більших уражень. Крім того, таким чином Кремль хотів посилити ризик ядерної загрози.

В Інституті заспокоїли, що Захід має надійні інструменти стримування подібних загроз, а тому брязкання ядеркою з боку Путіна не має стримувати рішення лідерів союзників про подальше надання допомоги Україні.

"У вересні 2024 року директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс застеріг західних політиків не боятися ядерної риторики Путіна, назвавши його "задиракою", що "буде продовжувати час від часу брязкати дубиною"", - додають аналітики.

На думку експертів, заява Путіна від 21 листопада є таким брязканням "ядерною дубиною", а нещодавні погрози спрямовані проти Заходу, який зняв обмеження на використання Збройним силам України далекобійної зброї по РФ.

Однак в ISW нагадали, що Сили оборони вже давно б'ють по окупованому Криму, який Росія вважає частиною своїх територій. З квітня 2023 року ЗСУ регулярно б'ють по військових об'єктах загарбників на півострові американськими ATACMS і британськими Storm Shadow.

Як вказують в Інститут вивчення війни, використання Кремлем риторики про "червоні лінії", було вкрай непослідовним, що підриває загальний наратив про ескалацію.

"Путін самостійно і послідовно загострює війну, відмовляється вживати заходів у відповідь щоразу, коли західні держави поглиблюють свою підтримку України. Раніше диктатор погрожував суворою відплатою, якщо держави Заходу передадуть Україні реактивну артилерію, танки, бойові літаки і можливість наносити удари по Росії. Він постійно зміщував орієнтири щоразу, коли Захід називав його погрози блефом", - підсумували аналітики.

Застосування РФ ракети "Орешник"

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада російський диктатор Володимир Путін повідомив, що 20 листопада для удару по українському місту Дніпро було застосовано новітню ракету середньої дальності "Орешник" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою. Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на недавні удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що застосування Росією нової експериментальної балістичної ракети середньої дальності "Орешник" - це плювок ватажка Кремля Володимира Путіна в обличчя усіх тих, хто прагне справжнього миру.

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