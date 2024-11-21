За словами президента Росії, йдеться про ракету середньої дальності.

У спеціальному відеозверненні президент РФ Володимир Путін повідомив, що 20 листопада по українському місту Дніпро російську атаку було здійснено ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Ліщина" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою".

Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на недавні удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території".

За словами Путіна, удар по Дніпру був випробуванням "Ліщини", а метою удару був комплекс, який нібито "виробляє, зокрема, ракетну техніку".

Відео дня

"Існуючі системи ПРО, зокрема американські елементи в Європі, не зможуть перехоплювати такі ракети, як "Ліщина", - сказав він.

Президент РФ заявив, що США нібито планували виробляти і розміщувати в Україні ракети середньої і меншої дальності. На чому ґрунтуються його висновки - неясно.

"Ми вважаємо себе вправі застосовувати нашу зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об'єктів. А в разі ескалації агресивних дій відповідатимемо також рішуче і дзеркально", - заявив Путін.

Російський лідер пообіцяв, що Росія заздалегідь "попередить мирних жителів України і громадян інших держав покинути зони можливого ураження".

"Росія і далі буде випробовувати новітні озброєння по тих об'єктах, які вирішить самостійно. Росія віддає перевагу мирним засобам, але й готова до будь-якого розвитку подій", - додав він.

Також він підтвердив, що по військових об'єктах РФ у Брянській і Курській областях було завдано ударів західними ракетами. 19 листопада 6 ракет ATACMS і 21 листопада системами Storm Shadow завдали ударів по об'єктах у Курській і Брянській областях.

Удар по Дніпру - останні новини

Журналісти отримали зображення уламків російських ракет, випущених по Україні під ранок 21 листопада. Джерело видання CNN в українських службах безпеки надало фотографії уламків від атаки на місто Дніпро.

Джерело повідомило, що фрагменти на фотографіях не обов'язково належать одній ракеті. Один із західних чиновників засумнівався в тому, що ракета була МБР.

США вважають, що Росія запустила по Дніпру не міжконтинентальну ракету, а ракету середньої дальності. Про це Reuters повідомив представник адміністрації США, посилаючись на попередні дані.

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