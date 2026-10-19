Україна не збила жодної балістичної ракети під час атаки РФ, - Повітряні сили

Українські захисники збили та подавили 247 засобів ураження окупантів.

В ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням балістичних, крилатих ракет та БПЛА різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили України.

Зазначається, що ворог використав 269 ударних БПЛА різних типів. З них 59 були реактивними. Сили оборони збили та подавили 243 ворожих безпілотників. Крім того, українські захисники збили 4 крилаті ракети Іскандер-К. Скільки таких ракет було запущено – в Повітряних силах не повідомляють. Також не повідомляється й про збиття балістичних ракет окупантів.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", – додали в Повітряних силах.

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Що відомо про нічну атаку РФ

Як повідомляє ДСНС, внаслідок ворожої атаки по Києву, в столиці загинула одна людина. Наслідки російського удару було зафіксовано у трьох районах міста. Зокрема у Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували станцію червоної гілки метро "Чернігівська". На оприлюднених відео видно, що приміщення станції зазнало значних руйнувань.

У пресслужбі Київського метрополітену зазначили, що через російську атаку, потяги червоною гілкою вимушені рухатися між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіка. Натомість наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід.

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