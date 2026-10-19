США не попередили Україну про ракетну атаку РФ: Рубіо пояснив причину

Рубіо заявив, що Вашингтон не припиняв передавати Україні розвіддані.

Нічний балістичний удар Росії по Києву відбувся без будь-якого попередження з боку США. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела.

"Знову не було жодного попереднього сповіщення щодо балістичної атаки на Київ, що щойно сталася", - зазначає видання.

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував цей інцидент, заявивши про "програмний збій".

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"Кілька ночей тому виникла програмна помилка в системі раннього попередження України. Європейське командування ЗС США (EUCOM) зараз розбирається з цим", - заявив він.

При цьому Рубіо сказав, що "не може коментувати те, що сталося минулої ночі".

Водночас він стверджує, що Вашингтон не припиняв передавати Україні розвідувальну інформацію. Так він відповів на звинувачення Володимира Зеленського, який заявив про призупинення обміну розвідданими з боку США.

"Я не знаю, звідки він бере таку інформацію і чому говорить про це пресі. Жодної паузи не було. Зеленському варто зосередитися на тому, щоб покласти край цій війні", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом трьох діб Україна не отримувала від США розвідувальні дані щодо запланованих Росією балістичних атак по країні

Російський удар по Києву - що відомо

У ніч проти 19 жовтня російські окупанти завдали балістичних ударів по Києву, внаслідок чого загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення.

Наслідки було зафіксовано у трьох районах міста, зокрема, пошкоджені багатоповерхівки та станція метро. Наразі станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені на вхід і вихід.

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