Внаслідок удару загинуло троє людей.

Російські окупанти атакували Київ та область вночі 1 червня 2023 року. Внаслідок атаки загинуло троє людей, двоє з них – діти.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією рятувальників, у Деснянському районі виявлено трьох загиблих, із них двоє дітей, та 4 постраждалих. Загалом в Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих", – заявив він.

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Пізніше Кличко повідомив, що, за інформацією медиків, наразі до медзакладів столиці з Дніпровського та Деснянського районів госпіталізували 7 постраждалих. Двом людям надали допомогу на місці. Бригади швидкої ще працюють на місцях викликів.

Оновлено: У КМВА повідомили, що загиблим дітям орієнтовно 5-6 та 12-13 років. Інформація уточнюється.

Удар РФ по Києву 1 червня

В ніч проти 1 червня росіяни атакували Київ ракетами. В столиці лунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на території Деснянського та Дніпровського районів впали уламки. Пошкоджено поліклініку та багатоповерхівку у Деснянському районі.

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