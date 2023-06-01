Жителів Київщини попередили про загрозу ракетної атаки.

В ніч проти четверга, 1 червня 2023 року, в Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. У столиці та Київській області лунали вибухи – працювала ППО.

"Жителі Київщини! Загроза ракетної атаки! У регіоні вже працюють сили ППО. Закликаємо не знімати роботу наших захисників та не викладати в мережу! Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях до відбою або дотримуйтеся правила "двох стін", – повідомили у Київській ОВА.

Роботу ППО підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації, а також мер столиці Віталій Кличко.

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"Серія вибухів у місті. Працює ППО. Будьте в укриттях!" – написав він у Телеграм.

Оновлено 03:19: Віталій Кличко повідомив про виклик із Дніпровського району міста. Туди попрямували відповідні служби.

Пізніше у КМВА уточнили, що, попередньо, внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі столиці загорівся автомобіль. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Натомість у Деснянському районі Києва, попередньо, є пошкодження однієї з поліклінік міста.

Оновлено 03:23: Кличко також повідомив про виклики у Деснянському та Дніпровському районах. За його словами, у Дніпровському уламки впали на проїжджу частину.

"Іще кілька викликів в Деснянському районі. На одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги", – заявив він у наступному повідомленні.

Оновлено 03:32: Віталій Кличко повідомляє про одного госпіталізованого у Дніпровському районі столиці.

Оновлено 03:40: У Дніпровському районі госпіталізували вже двох постраждалих.

Тим часом у КМВА уточнили інформацію щодо Деснянського району:

"Попередньо, ушкодження уламками поліклініки. Без займання. Також уламками пошкодило прилеглий будинок – вибухом вибило вікна. Пожежі немає. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на Київ

У травні російські загарбники атакували Київ 17 разів. Три атаки припали на одну добу.

В ніч проти 30 травня росіяни вчергове атакували столицю дронами. Тоді постраждали 11 осіб, також загинула жінка. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загибла вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони.

Під час тієї атаки на підступах до Києва та у небі над столицею було знищено 29 ударних дронів "Shahed-136/131" з 31, які випустила Росія. Такими даними поділилися в Повітряних силах ЗСУ.

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