Російська ракета Х-101 цілеспрямовано летіла на "Охматдит", зазначає аналітик видання.

Росія цілеспрямовано вдарила по київській лікарні "Охматдит" ракетою Х-101, при цьому передані Заходом системи ППО не змогли запобігти цій атаці.

Як стверджує аналітик Bild Юліан Рьопке, на відео удару чітко видно російську ракету Х-101, запущену зі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Записи чітко свідчать, що боєголовка не була збита українською ППО, не відхилилася від цілі і не розлетілася на осколки, але цілеспрямовано летіла на лікарню.

"Росія завдала удару ракетою по токсикологічному корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Жодна ракета ППО не вплинула на траєкторію її польоту. Ще одне свідчення навмисної російської атаки, можливо, з Ту-95 над Каспійським морем, який випустив кілька крилатих ракет Х-101 у напрямку Києва", - пише Рьопке.

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Він також зазначає, що, крім "Охматдиту", постраждав і інший медичний центр у Дніпровському районі Києва. За його словами, можливо, йшлося про спланований удар по медичних установах, і передані Заходом системи ППО не змогли йому запобігти.

"ППО столиці підійшло до кінця. Наступної зими в Україні не буде ні електрики, ні тепла. Наші політичні лідери жахливо прорахувалися. Не якась одна російська ракета пробила "захисну парасольку" над столицею, що складається з Patriot, IRIS-T та інших систем, а щонайменше 10. Або у Києва більше немає ракет, або самі системи ППО стали мішенями. У будь-якому разі це катастрофа", - зазначає Рьопке.

Удар по "Охматдиту" - що треба знати

Сьогодні вранці загарбники завдали масштабного ракетного удару по Україні. Зокрема, одна з ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Удар припав на корпус, де діти отримували діаліз.

Під час атаки в "Охматдиті" проводили операції. Також ворог ударив по приватному пологовому будинку. Повідомлялося і про руйнування під'їзду багатоповерхівки внаслідок атаки окупантів.

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, росіяни атакували "Охматдит" ракетою Х-101.

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