На місці трагедії знайдено відповідні докази - зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101.

Служба безпеки України кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

Як повідомив прес-центр СБУ, на місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

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У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Масований удар РФ по Києву

Російські окупаційні війська 8 липня завдали ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "росіяни цілеспрямовано били по дітях сьогодні".

У Києві організовано зелений коридор, по якому дітей вивозять на лівий берег.

Станом на 14:30 відомо про двох загиблих в лікарні "Охматдит". Обоє - дорослі. Зокрема, одна лікарка. Наразі інформації про загиблих неповнолітніх немає. Водночас, є ймовірність, що під завалами можуть бути діти.

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