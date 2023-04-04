Сергій Братчук відзначив роботу сил протиповітряної оборони, які всього збили 14 дронів-камікдзе.

В результаті російської атаки на Одеську область постраждало одне з підприємств. Пожежники майже до ранку боролися з вогнем.

"В Одеській області була "шахедна" ніч. Ворог запустив по Одеському регіону - трохи зачепило Миколаївську область - 17 дронів-камікадзе. З них сили ППО знищили 14 – один над Миколаївською областю і 13 знищили в небі над Одесою. На жаль, є потрапляння в одне з підприємств на території Одеського району. Постраждалих немає, але пожежу ліквідували майже до ранку", - розповів речник Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.

При цьому вони вказав, що після атаки росіян вся критична інфраструктура працює.

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"Сигнал повітряної тривоги пролунав, але хтось каже, що його включили пізніше, ніж це було потрібно. За результатами роботи сил ППО видно, що ситуація була контрольована. На жаль, 100% роботи ППО в жодній країні не можуть забезпечити", - підсумував чиновник.

Нічна атака росіян на Одесу - що відомо

У ніч на 4 квітня окупанти вдарили по Одесі та Одеському району іранськими дронами-камікадзе. Росіяни запустили до 17 ударних БпЛА, імовірно зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами і засобами ППО Повітряного командування "Південь" знищено 14 "Шахедів".

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