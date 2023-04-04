Людей закликають залишатися в укриттях.

Вночі російські загарбники атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Щойно ворог завдав удари по Одесі та Одеському району ударними БПЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряноі оборони є збиття. Вчергове наголошуємо, що у військовий час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал", - йдеться у повідомленні.

Крук просить людей утриматися від коментарів щодо певних моментів, які з’являються в соціальних мережах. "Триває бойова робота і можлива друга хвиля. Тож прошу мешканців Одеського району не нехтувати сигналами повітряної тривоги і знаходитись в укриттях!" – заявив Крук.

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В Одесі пролунали вибухи: що відомо

Раніше повідомлялося, що в Одесі пролунало декілька вибухів. Це сталося до того, як в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав містян перебувати в укриттях. Українців закликають не знімати роботу ППО.

Наразі в області продовжує лунати повітряна тривога.

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