Процес відведення сил завершився ще у суботу, зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Бої за Авдіївку сьогодні продовжують знаходитися у центрі уваги. Вже відомо, що українські воїни вийшли з цього міста, яке знаходиться у Донецькій області.

Відведення підрозділів українських воїнів з Авдіївки завершилося, розповів спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. "Так, це завершення відбулося ще вчора (17 лютого, - Ред.)", - сказав він.

За його словами, деякі захисники України потрапили у полон російських загарбників, але про великі масштаби не йдеться. Спікер додав, що деякі зниклі бійці ще можуть повернутися у свої підрозділи.

Відео дня

"...Вихід відбувався в складних умовах, може бути й так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. .", - підкреслив Лиховій.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що під ворожим контролем опинився, зокрема, коксохімічний завод, мікрорайон "Хімік", а також окупантів помітили в Авдіївській міській раді.

Повномасштабна війна в Україні триває - що треба знати про Авдіївку

Супротивники ще з осені минулого року намагалися оточити місто, але зазнавали провалів та величезних втрат. Росіяни лише у лютому цього року змогли домогтися "успіху", оскільки у Сил оборони України виник "снарядний голод".

16 числа повідомлялося, що вороги перекинули на штурм міста навіть ті резервні сили, які перебували на інших ділянках фронту. 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських воїнів з Авдіївки, щоб зберегти їх життя.

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке емоційно прокоментував той факт, що захисники української держави залишили Авдіївський коксохімічний завод. За його словами, він був "злегка вражений", оскільки це підприємство, "мабуть, найбільш укріплена позиція в цьому районі".

Вас також можуть зацікавити новини: