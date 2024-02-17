ЗСУ зробили все можливе для знищення найкращих військових частин РФ, додав він.

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. "Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - написав генерал.

Він зазначив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат в живій силі та техніці.

Відео дня

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців - найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. Слава Україні", - додав Сирський.

Оборона Авдіївки: останні новини

Важкі бої у місті продовжувалися вже тривалий час, вчора ввечері у оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" повідомили, що у російський полон потрапили декілька українських бійців.

У третій окремій штурмовій бригаді зазначили, що загарбницькі війська майже оточили українські сили, але їм не вдалося замкнути кільце.

Вас також можуть зацікавити новини: