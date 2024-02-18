Левова частка ворожих втрат припадає саме на Авдіївський напрямок.

Від початку 2024 року і до 16 лютого втрати російських окупаційних військ в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" перевищили 20,5 тисяч осіб. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Втрати росіян на Авдіївському напрямку колосальні. Ми з колегами порахували, підняли наші архівні записи з початку року. Вони стосуються не тільки Авдіївського напрямку, вони стосуються загальних втрат ворога на всьому операційному просторі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (імовірно, речник мав на увазі ОСУВ "Таврія" – ред.), це від Авдіївки і аж до того, де починається ОСУВ "Одеса" на Дніпропетровщині. Але левова частка цих цифр припадає саме на Авдіївський напрямок", – розповів він в ефірі проекту "УП. Підсумки".

Так, загальні втрати ворога з 1 січня до 16 лютого включно становлять:

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20 607 осіб,

201 танк,

492 бойові бронемашини.

Лиховій зауважив, що Авдіївка "виконала свою місію зі сточування цього російського резерву".

Втрати РФ в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських окупаційних військ сягнули 401 350 осіб. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ.

Чималими є і ворожі втрати в техніці. Так, росіяни не дорахуються 6476 танків, 12145 броньованих машин, понад 650 одиниць авіації та вже 26 кораблів та катерів.

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