Названо дві ділянки фронту.

Росіяни зосереджені на прориві оборони Авдіївського та Новопавлівського напрямків, тоді як на Бахмутському сьогодні фіксується затишшя.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Як зазначається, від початку доби зафіксовано 68 боєвих зіткнень вздовж лінії фронту, з яких більше половини відбулися саме на двох "центральних" для РФ зонах.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ", - мовиться у зведенні.

Як повідомляє Генштаб, на Бахмутському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де росіяни намагалися покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупант 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, протягом доби ворогом здійснено 3 безуспішних штурми позицій наших військ.

Загалом, ворог завдав сьогодні 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Росія намагається пробитися на Авдіівському напрямку

На Авдіївському напрямку ворог вже декілька діб поспіль активно намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад. За інформацією Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, росіяни щоденно кидають в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку, наступальні дії супроводжують інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами.

За його словами, вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони українських захисників. Як відомо, головнокомандувач ЗСУ сьогодні приїхав на згаданий напрямок особисто.

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