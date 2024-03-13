Там пояснили, про яку кількість втрат йдеться станом на зараз.

У третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ заявили про напругу на Авдіївському напрямку та уточнили оперативні дані щодо нових втрат РФ.

Важливу заяву військові зробили ввечері 13 березні у соціальних мережах. Як уточнила бригада, після звільнення населеного пункту Красногорівка 3 ОШБр продовжує битися за згаданий напрямок.

Станом на зараз маємо: ще понад 500 "відмінусованих" окупантів, а також до 20 знищених ворожих броньованих машин, танків, ЗРК, артсистем, САУ та значну кількість автотехніки росіян.

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Там назвали це критичним ураженням.

"Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно збройні сили РФ не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - заявила 3 ОШБр.

Водночас 3 ОШБр продовжує стирати піхоту РФ, висловилися військові. Поточна задача - стримати штурми та не дозволити росіянам здійснити прорив углиб оборони Авдіївського напрямку, кажуть там.

Як Україна втрачала Авдіївку - західні ЗМІ дали оцінку

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про важке рішення вийти з Авдіївки 17 лютого 2024 року. Серед українців лунали різні гіпотези, чому так сталося, однак офіційна позиція України полягає в тому, що нашій армії не вистачило зброї та боєприпасів, щоб утримати Авдіївку. Також згадували про затримку допомогу зі сторони США.

Водночас західні ЗСУ оцінили, як саме Україна втрачала цей населений пункт. 11 березня вийшов великий аналіз від Associated Press з уточненням деталей про події на полі бою та піхотні хвилі Росії.

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