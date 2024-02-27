Командувач військами "Таврія" навів відповідні населені пункти.

На Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів.

Про це повідомив бригадний генерал - командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху.

Командувач поінформував, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе. Відбулися 43 бойові зіткнення.

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"Загальні втрати ворога за добу склали: в живій силі - 347 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 1 танк, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобілів. Нейтралізовано або збито 255 ворожих БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів ворога", - заявив він.

Крім того, як зазначив Тарнавський, за минулу добу і ніч, до 6-ї години ранку, ще 11 російських окупантів було взято в полон.

Тарнавський оголосив про посилення лінії оборони

Вчора Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку посилюється лінія оборони та організовується оборона населених пунктів західніше Авдіївки, аби не допустити подальшого просування окупантів.

Він зазначав, що на Мар’їнському напрямку загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Під Авдіївкою - 25, а на Запоріжжі - шість.

По всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими та пораненими) за 25 лютого склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них - саме на Донеччині та під Авдіївкою.

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