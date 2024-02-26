В операційній зоні ОСУВ "Таврія" більшість втрат ворога вбитими та пораненими за 25 лютого - саме в Донецькій області, зокрема під Авдіївкою.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначає, що на Авдіївському напрямку посилюється лінія оборони та організовується оборона населених пунктів західніше Авдіївки, аби не допустити подальшого просування російських окупантів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог нарощує кількість авіаударів (за минулу добу - 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення - найбільше за останні два тижні). Також агресор здійснив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

Тарнавський додав, що лише на Мар’їнському напрямку загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Під Авдіївкою - 25, а на Запоріжжі - шість.

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"На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати їм якнайбільших втрат", - написав командувач.

Водночас, повідомив він, по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими та пораненими) за 25 лютого склали 447 осіб. "Абсолютна більшість із них - саме на Донеччині та під Авдіївкою", - додав Тарнавський.

Крім того, втрати окупантів в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 безпілотників. Так, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та 15 автомобілів. Також знищено склад боєприпасів ворога.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Сили оборони України відійшли з населеного пункту Ласточкине Донецької області.

"Незважаючи на тиск противника, наші підрозділи ведуть активну оборону, діють маневрено, найгарячішими лишаються Авдіївський на Мар'янський напрямок. На Авдіївському напрямку наші війська відбили 25 атак ворога, на Мар'янському - 40. Це найбільший показник за кілька останніх днів. При тому, Сили оборони України здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка-Бердичі і не допустити подальшого просування противника", - сказав він.

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