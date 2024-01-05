Він відпрацював по цілях у повітрі.

Українські бійці показали, як працює американський самохідний зенітно-ракетний комплекс "Avenger" в бойових умовах.

Відео роботи оприлюднили в офіційному Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Вони не вказують, де саме працював комплекс.

"Так працює ЗРК "Avenger"! Знищення повітряної цілі бійцями 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку", - йдеться у повідомленні.

Avenger на озброєнні ЗСУ: що відомо

У квітні 2023 року Командувач Об’єднаних cил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що цими ЗРК було підсилено захист повітряного простору Північної операційної зони. Відомо, що українські бійці проходили навчання роботі з ними у Німеччині.

Вже влітку Сухопутні війська Збройних сил України публікували знімки цих комплексів, зазначивши, що вони вже довели свою ефективність у збитті дронів типу "Shahed" та російських ракет.

Відомо, що на озброєнні "Avenger" є вісім ракет Stinger та кулемет калібру 12,7 мм. ЗРК забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах.

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